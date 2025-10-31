الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آمال ماهر تروي تفاصيل زيجتها الأولى: كنت طفلة وأمي رفضت حضور الفرح

آمال ماهر
آمال ماهر

كشفت النجمة آمال ماهر، عن تفاصيل زيجتها الأولى من الملحن محمد ضياء، مشيرة إلى أنها تزوجت وهي في سن الـ 18 عاما، وكان فارق العمر بينهما 16 عاما، مشيرة إلى أن والدتها كانت رافضة هذه الزيجة ولم تحضر الفرح، مؤكدة أنه كان زواج اندفاع. 

وتابعت: كنت طفلة شايلة طفل على إيدي كنت بقول ليه يارب إدتني المسئولية دي، وعرفت بعد 21 سنة ليه؟، عرفت إني علشان أحافظ على نفسي وأبقى آمال اللي انتو شايفنها النهاردة، وإني في حاجة أحبها أكتر من نفسي أعيش لها “عمر” ابني كان البُصلة والمنقذ. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امال ماهر الفنانة امال ماهر نجل أمال ماهر

الأكثر قراءة

مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

آمال ماهر تروي تفاصيل زيجتها الأولى: كنت طفلة وأمي رفضت حضور الفرح

ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد قديم في بناء آخر جديد؟ الإفتاء تجيب

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

عماد النحاس يقود الزوراء لفوز جديد في الدوري العراقي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

عقوبات يخضع أصحابها للمراقبة بعد انقضاء المدة وفقا للقانون

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد قديم في بناء آخر جديد؟ الإفتاء تجيب

دعاء الجمعة الثانية من شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية