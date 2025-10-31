آمال ماهر تروي تفاصيل زيجتها الأولى: كنت طفلة وأمي رفضت حضور الفرح

كشفت النجمة آمال ماهر، عن تفاصيل زيجتها الأولى من الملحن محمد ضياء، مشيرة إلى أنها تزوجت وهي في سن الـ 18 عاما، وكان فارق العمر بينهما 16 عاما، مشيرة إلى أن والدتها كانت رافضة هذه الزيجة ولم تحضر الفرح، مؤكدة أنه كان زواج اندفاع.

وتابعت: كنت طفلة شايلة طفل على إيدي كنت بقول ليه يارب إدتني المسئولية دي، وعرفت بعد 21 سنة ليه؟، عرفت إني علشان أحافظ على نفسي وأبقى آمال اللي انتو شايفنها النهاردة، وإني في حاجة أحبها أكتر من نفسي أعيش لها “عمر” ابني كان البُصلة والمنقذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.