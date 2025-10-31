اللي مالوش قلب مالوش رزق، عمر كمال يرد على منتقدي ألبومه الجديد

رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي واجهها مؤخرًا بسبب ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أن الألبوم كان مخصصًا في البداية للفنان محمد فؤاد، لكنه قرر استكماله وطرحه بنفسه.

وأكد عمر كمال أن الألبوم سيُطرح رسميًا يوم 5 نوفمبر، وأنه وضع جهده الكامل لتقديمه بشكل يليق بجمهوره، معربًا عن تقديره لكل الآراء، سواء كانت نقدية أو داعمة، مشددًا على أنه يأخذ النقد البناء بعين الاعتبار لتحسين أعماله المستقبلية.

وقال عمر كمال في تصريحات لبرنامج Et بالعربي: لازم أجرب اللي مالوش قلب مالوش رزق وهثبتلهم إنهم غلط أنا عايز الناس تشوفني بالشكل الجديد، وكنت محظوظ إني اتعاملت مع ناس كبيرة ليها نجاحات زي تامر حسين وعزيز الشافعي ومدين وملاك عادل وتوما ورامي جمال وجمال الخولي ناس كتير جدا.

وأضاف: ولما نزلت أغنية "وريني" معاهم قالوا دي سقطة في تاريخهم، متسائلا: ليه هو أنا مش بني آدم وحقي أجرب الناس دي سوية وشبعانة مفيش حاجة تجبرهم يشتغلوا ومعايا إلا وهما شايفين حاجة فيا، فيه ناس كنت أطمح إني أعمل معاهم دويتو ورفضوا مع إن كان في اتفاقات.

