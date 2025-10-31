الجمعة 31 أكتوبر 2025
حماس: وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني أهم ضمانة لتجاوز المخاطر

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة: إن وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني أهم ضمانة لتجاوز المخاطر.

وأضافت حركة حماس: وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني ليست خيارا بل واجب وفرض.

تسليم جثث 3 رهائن إسرائيليين

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن حركة حماس ستسلم سلطات الاحتلال جثث 3 رهائن خلال الساعات المقبلة.

الالتزام بالاتفاق وإعادة جثث الرهائن دون تأخير

وأمس، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا، دعا فيه حركة حماس إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية ودولية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ كل الالتزامات دون مماطلة.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن تل أبيب تتوقع من حماس أن تبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم خلال المعارك في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استعادة الجثث تُعد أولوية وطنية وإنسانية بالنسبة لإسرائيل.

 

دعوات لعدم خرق التفاهمات

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، محذرًا من أن أي خرق أو تأخير من جانب حماس "سيُعتبر انتهاكًا صريحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن تل أبيب تحتفظ بحق الرد في حال الإخلال بالاتفاق.

كما أكد المتحدث أن الجيش مستمر في التنسيق مع الوسطاء الإقليميين لضمان تطبيق الاتفاق "بطريقة تضمن استقرار الوضع الميداني وتمنع عودة التصعيد العسكري".

ويأتي هذا التصريح في ظل الجهود المصرية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بعد عامين من القتال العنيف الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما تسعى الأطراف الدولية إلى الانتقال لمرحلة إعادة الإعمار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

