إسرائيل تعلن التعرف على هوية جثتي رهينتين تسلمتهما من حماس

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء الخميس، أنها تحققت من هوية جثتي الرهينتين عميرام كوبر وساهر باروخ، اللذين سلمت حركة حماس جثتيهما لفريق الصليب الأحمر الدولي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الخميس، أن إسرائيل تسلمت رفات رهينتين من الصليب الأحمر في غزة وسيجري نقلهما إلى إسرائيل.

وبحسب بيان لمكتب رئاسة الحكومة، فإنه "بعدما أنهى المعهد الوطني للطب الشرعي عملية تحديد الهوية، أبلغ ممثلو الجيش عائلتي الرهينتين القتيلين، عميرام كوبر وساهر باروخ، بأنه تمت إعادة جثتيهما إلى إسرائيل".



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك: "وفقًا لما أفادت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم تسليم نعشين يضمان رفات رهينتين متوفيتين إلى الصليب الأحمر، وهما في طريقهما حاليا إلى قوات الجيش داخل قطاع غزة".

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنه بتسليم جثتي الرهينتين الأخيرتين فإن عدد الجثث المتبقية لدى "حماس" هو 11 جثة.

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، العثور على رفات الجثتين، خلال عمليات البحث في القطاع.

