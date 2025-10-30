جيش الاحتلال: على حماس الالتزام بالاتفاق وإعادة جثث الرهائن دون تأخير

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا، دعا فيه حركة حماس إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية ودولية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ كل الالتزامات دون مماطلة.

جيش الاحتلال: نتوقع من حماس بذل كل الجهود لإعادة جثث الرهائن

وقال المتحدث باسم الجيش إن تل أبيب تتوقع من حماس أن تبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم خلال المعارك في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استعادة الجثث تُعد أولوية وطنية وإنسانية بالنسبة لإسرائيل.

دعوات لعدم خرق التفاهمات

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، محذرًا من أن أي خرق أو تأخير من جانب حماس "سيُعتبر انتهاكًا صريحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن تل أبيب تحتفظ بحق الرد في حال الإخلال بالاتفاق.

كما أكد المتحدث أن الجيش مستمر في التنسيق مع الوسطاء الإقليميين لضمان تطبيق الاتفاق "بطريقة تضمن استقرار الوضع الميداني وتمنع عودة التصعيد العسكري".

ويأتي هذا التصريح في ظل الجهود المصرية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بعد عامين من القتال العنيف الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما تسعى الأطراف الدولية إلى الانتقال لمرحلة إعادة الإعمار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.