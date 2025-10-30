فرق العالم تودع مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بعد قليل (صور)

يشهد المسرح الروماني في محافظة الإسماعيلية، بعد قليل، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 25 واليوبيل الفضي له، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

جانب من البروفة النهائية، فيتو

حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ويتضمن حفل الختام تقديم أوبريت بعنوان " رسالة سلام"، بمشاركة فرق الفنون الشعبية، تصميم الاستعراضات عمرو عجمي، ميديا محمد شومان، ملابس رنا عبد المجيد، إضاءة شادى عزت، تصميم وتنفيذ ديكور المهندس محمد هاشم، مساعدو الإخراج شريف مبارك، عبد السلام إبراهيم، أحمد حمدي، مجدي جبرة الله، وأحمد حلمي، مخرج منفذ عمرو عجمي وميدو حسين، وإخراج ماهر كمال، مدير المهرجان.

كما تشهد الفعاليات تكريم الفرق المصرية والعربية والأجنبية المشاركة بالمهرجان ومدربيهم، بجانب تكريم عدد من رموز الفن الشعبي.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية أقيمت فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ونفذت من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية، منها 12 فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، أندونيسيا، أوزباكستان، رومانيا، والهند، و9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية.

بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

