الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرق العالم تودع مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بعد قليل (صور)

جانب من البروفة النهائية،
جانب من البروفة النهائية، فيتو

يشهد المسرح الروماني في محافظة الإسماعيلية، بعد قليل، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 25 واليوبيل الفضي له، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

محافظ الإسماعيلية يعلن أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف الكبير

محافظ الإسماعيلية: نسعى لتعميم استخدام الطاقة المتجددة النظيفة بالمنشآت

 

جانب من البروفة النهائية، فيتو
جانب من البروفة النهائية، فيتو
جانب من البروفة النهائية، فيتو
جانب من البروفة النهائية، فيتو

حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ويتضمن حفل الختام تقديم أوبريت بعنوان " رسالة سلام"، بمشاركة فرق الفنون الشعبية، تصميم الاستعراضات عمرو عجمي، ميديا محمد شومان، ملابس رنا عبد المجيد، إضاءة شادى عزت، تصميم وتنفيذ ديكور المهندس محمد هاشم، مساعدو الإخراج شريف مبارك، عبد السلام إبراهيم، أحمد حمدي، مجدي جبرة الله، وأحمد حلمي، مخرج منفذ عمرو عجمي وميدو حسين، وإخراج ماهر كمال، مدير المهرجان. 

 

كما تشهد الفعاليات تكريم الفرق المصرية والعربية والأجنبية المشاركة بالمهرجان ومدربيهم، بجانب تكريم عدد من رموز الفن الشعبي.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية أقيمت فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ونفذت من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية. 

جانب من البروفة النهائية، فيتو
جانب من البروفة النهائية، فيتو

وشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية، منها 12 فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، أندونيسيا، أوزباكستان، رومانيا، والهند، و9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية.

 

بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسماعيلية للفنون الشعبية الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الإسماعيلية للفنون الشعبية الهيئة العامة لقصور الثقافة الشباب والرياضة الفنون الشعبية المسرح الروماني حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يعلن أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف الكبير

غلق 6 منشآت غذائية لمخالفة الاشتراطات الصحية بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: نسعى لتعميم استخدام الطاقة المتجددة النظيفة بالمنشآت

بالزي المصري القديم، مدارس الإسماعيلية تحتفل بافتتاح المتحف المصري

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تتر السلم والثعبان 2، إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "متخذلنيش"

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

المزيد
الجريدة الرسمية