هولاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، والتي تضم عددًا من الأسماء البارزة التي قدمت أداءً رائعًا في هذا الشهر.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر

1. ماتي كاش (أستون فيلا):

قدم الظهير الأيمن لأستون فيلا أداءً دفاعيًا وهجوميًا مميزًا في أكتوبر، وأسهم في تحقيق الفريق لنتائج إيجابية مع بعض التمريرات الحاسمة.

2. برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد):

أثبت اللاعب البرازيلي قدراته في خط الوسط، حيث قدم أداءً استثنائيًا في السيطرة على المباراة وتمريرات دقيقة ساعدت فريقه على تحقيق الانتصارات.

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي):

نجم مانشستر سيتي أضاف إلى رصيده العديد من الأهداف المذهلة في أكتوبر، ليظل واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي.

4. جونيور كروبي (بورنموث):

اللاعب الشاب تألق مع بورنموث في أكتوبر ونجح في صناعة الفارق للفريق بتسجيل أهداف حاسمة.

5. براين مبويمو (برينتفورد):

أحد النجوم البارزين في خط هجوم برينتفورد، حيث سجل أهدافًا حاسمة وكان مصدر تهديد دائم لمرمى الخصوم.

6. نوردى موكيلي (نيوكاسل يونايتد):

من المدافعين الذين أثبتوا قوتهم في الشهر الماضي، موكيلي قدم مستوى عالٍ في الدفاع وشارك في الهجمات المرتدة.

7. إيجور ثياجو (برينتفورد):

المتوسط الميدان البرازيلي قدم أداء مميزًا في خط الوسط وكان له تأثير كبير في تحريك اللعب للفريق.

8. جوريان تيمبر (أرسنال):

قدّم المدافع الهولندي أداءً ممتازًا مع أرسنال في الشهر الماضي، حيث ساهم في تعزيز الدفاع وحماية مرمى الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.