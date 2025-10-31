الجمعة 31 أكتوبر 2025
رياضة

برشلونة يعلن موعد العودة إلى ملعب كامب نو بحضور الجماهير

كامب نو
كامب نو

أعلن نادي برشلونة عودته رسميًّا للعب مبارياته على ملعب “كامب نو” انطلاقًا من يوم الجمعة 7 نوفمبر القادم والتي ستكون بإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام الجمهور.

عودة برشلونة لملعب كامب نو

ستكون العودة أيضًا بمثابة اختبار فني وتشغيلي للتأكد من سلامة عمل الأنظمة والمداخل ومختلف مرافق الملعب في إطار عملية إعادة فتحه تدريجيًّا.

ولم يخُض برشلونة مباريات على ملعب كامب نو منذ أكثر من عامين بسبب الإصلاحات وتطوير الملعب التاريخي للنادي الكتالوني. 

الجريدة الرسمية