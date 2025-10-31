برشلونة يعلن موعد العودة إلى ملعب كامب نو بحضور الجماهير

أعلن نادي برشلونة عودته رسميًّا للعب مبارياته على ملعب “كامب نو” انطلاقًا من يوم الجمعة 7 نوفمبر القادم والتي ستكون بإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام الجمهور.

عودة برشلونة لملعب كامب نو

ستكون العودة أيضًا بمثابة اختبار فني وتشغيلي للتأكد من سلامة عمل الأنظمة والمداخل ومختلف مرافق الملعب في إطار عملية إعادة فتحه تدريجيًّا.

ولم يخُض برشلونة مباريات على ملعب كامب نو منذ أكثر من عامين بسبب الإصلاحات وتطوير الملعب التاريخي للنادي الكتالوني.

