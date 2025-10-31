الجمعة 31 أكتوبر 2025
أون سبورت تعلن نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تستعد جماهير الكرة الإفريقية لمراسم سحب قرعة دور المجموعات في البطولتين القاريتين الكبرى: دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أون سبورتس تعلن إذاعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ستُبث هذه المراسم مباشرة عبر قناة On Sport 1 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل.

الفرق المتأهلة لدوري أبطال أفريقيا 

وجاءت قائمة الفرق المتأهلة حتى الآن كالتالي: 
الأهلي (مصر) – سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) – الهلال (السودان) – باور دينامو (زامبيا) – سيمبا (تنزانيا) – يانج أفريكانز (تنزانيا) – ريفرز يونايتد (نيجيريا) – شبيبة القبائل (الجزائر) – مولودية الجزائر (الجزائر) – بترو أتلتيكو (أنجولا) – الجيش الملكي (المغرب) – صن داونز (جنوب أفريقيا) – الترجي الرياضي (تونس) – الملعب المالي (مالي) - بيراميدز (مصر).

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

الزمالك والمصري البورسعيدي والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري واتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو الزامبي وعزام يونايتد التنزاني ومانييما يونيون الكونغولي وسان بيدرو الإيفواري وسينجيدا التنزاني وأولمبيك أسفي المغربي وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي وأوتوهو الكونغولي ودجوليبا المالي ونيروبي يونايتد الكيني.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة حضورًا قويًا للأندية العربية التي تُمثل نصف عدد الفرق المتأهلة تقريبًا، ما يعد بموسم أفريقي مثير ومليء بالمواجهات الكبرى بين عمالقة القارة. 

