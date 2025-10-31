الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يسجل 60 هجوما لمستوطنين بالضفة الغربية الأسبوع الماضي

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم، تسجيل 60 هجوما نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية العام الجاري شهد أعلى مستوى من الأضرار.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون في الضفة أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيا.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت تقارير إخبارية، نقلا عن مصادر محلية، بأن هناك مستوطنين بحماية قوات الاحتلال يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة سنجل شمال رام الله.

وأشارت قبل وقت سابق إلى أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قاموا بقطع أشجار الزيتون في أراضي فلسطينية بقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، في استمرار للانتهاكات التي تستهدف الأراضي الزراعية الفلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

في وقت سابق، هاجم مستوطنون المزارعين الفلسطينيين في وادي سعير شمال محافظة الخليل، وأوقفوا أعمالهم الزراعية وسط أجواء من التوتر والتهديد.

وأكدت المصادر المحلية أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية، في محاولة منهم لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.

كما تعرضت المركبات الفلسطينية للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين في منطقة مرج سيع، الواقعة بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ما أسفر عن أضرار لبعض المركبات.

وتأتي هذه الهجمات في إطار سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مناطقهم الزراعية.

وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضرب على مزارعين فلسطينيين أثناء جني ثمار الزيتون وقد وصفت الحادثة بأنها محاولة لإرهاب المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وهي ليست الأولى من نوعها.

كما منعت قوات الاحتلال مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة وادي سعير شمال شرق الخليل، بحجة قرب هذه الأراضي من مستوطنة إسرائيلية غير شرعية.

وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.

وفي حادثة مماثلة، اعترض مستوطنون طريق عدد من المزارعين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط المنطقة.

تتواصل هذه الاعتداءات كجزء من سياسة التضييق على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، مما يهدد سبل معيشتهم ويعرقل موسم حصاد الزيتون الذي يعد مصدر رزق مهم للعديد من العائلات الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.