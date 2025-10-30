الأمم المتحدة: التجارب النووية غير مسموح بها بتاتا تحت أي ظرف

قالت منظمة الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، إن التجارب النووية غير مسموح بها بتاتا تحت أي ظرف.

ترامب يعطي الضوء الأخضر لوزارة الحرب لبدء اختبار الأسلحة النووية

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات للبنتاجون التي غير اسمها لتصبح وزارة الحرب بالبدء فورا في اختبار الأسلحة النووية مع الدول الأخرى، قبل ساعات قليلة من اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.

اختبارات نووية تحت الأرض

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال: “بسبب برامج الاختبارات التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليمات لوزارة الدفاع بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة وأضاف: ستبدأ هذه العملية فورًا”.

وفقا شبكة ان بي سي، كان آخر اختبار نووي مؤكد أجرته الولايات المتحدة في عام 1992، عندما أعلن الرئيس جورج بوش الأب وقفًا اختياريًا للاختبارات النووية تحت الأرض وتمتلك الولايات المتحدة القدرة على استئناف الاختبارات في موقع اتحادي في ولاية نيفادا.

