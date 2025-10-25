حماس تدعو لسرعة تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في منشور على صفحته عبر فيسبوك، إن الحركة تدعو إلى الإسراع في تشكيل اللجنة المتفق عليها لتسلم إدارة قطاع غزة، وذلك للقيام بمهامها في إعادة الإعمار.

جاءت تصريحات قاسم بعدما أكد في وقت سابق التزام الحركة الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء، مشيرًا إلى أن حماس حريصة على إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح قاسم، الجمعة، أن حماس حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة بأن الحرب انتهت فعليًا، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها.

كما لفت إلى أن حماس نفذت المرحلة الأولى من الاتفاق عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل حاليًا على استكمال تسليم ما تبقى منها.

أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فأوضح المتحدث باسم الحركة أنها تتطلب مزيدًا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء، لأنها تتضمن قضايا عامة وإشكاليات معقدة تحتاج إلى مقاربات دقيقة.

توافق فلسطيني للمرحلة الثانية

يذكر أن القاهرة تستضيف هذه الأيام، مباحثات بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى توافق فلسطيني في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد تم التوافق خلال اللقاءات على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت المرحلة الأولى من خطة غزة التي طرحها ترامب سابقًا، دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي، إلا أنها لا تزال هشة، لا سيما بعد الاختراقات الإسرائيلية التي شهدتها قبل أيام، وسط مساع أمريكية مكثفة لتثبيتها والانتقال للمرحلة الثانية.

