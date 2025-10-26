الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين ويقطعون أشجار الزيتون في الضفة الغربية

أشجار الزيتون بالضفة،
أشجار الزيتون بالضفة، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قاموا بقطع أشجار الزيتون في أراضي فلسطينية بقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، في استمرار للانتهاكات التي تستهدف الأراضي الزراعية الفلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

في وقت سابق، هاجم مستوطنون أمس المزارعين الفلسطينيين في وادي سعير شمال محافظة الخليل، وأوقفوا أعمالهم الزراعية وسط أجواء من التوتر والتهديد. 

وأكدت المصادر المحلية أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية، في محاولة منهم لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. 

كما تعرضت المركبات الفلسطينية للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين في منطقة مرج سيع، الواقعة بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ما أسفر عن أضرار لبعض المركبات. 

وتأتي هذه الهجمات في إطار سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مناطقهم الزراعية.

وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضرب على مزارعين فلسطينيين أثناء جني ثمار الزيتون وقد وصفت الحادثة بأنها محاولة لإرهاب المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وهي ليست الأولى من نوعها. 

كما قامت قوات الاحتلال بمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة وادي سعير شمال شرق الخليل، بحجة قرب هذه الأراضي من مستوطنة إسرائيلية غير شرعية. 

وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.

وفي حادثة مماثلة، اعترض مستوطنون طريق عدد من المزارعين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط المنطقة. 

تستمر هذه الاعتداءات كجزء من سياسة التضييق على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، مما يهدد سبل معيشتهم ويعرقل موسم حصاد الزيتون الذي يعد مصدر رزق مهم للعديد من العائلات الفلسطينية.

