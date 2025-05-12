احصلى على شعر كيرلي بخطوات بسيطة فى البيت

الشعر الكيرلى أو الشعر المجعد من طرق تصفيف الشعر الشهيرة التى تميل لها العديد من الفتيات لأنها تمنح مظهر مميز وأكثر شبابية.

والشعر الكيرلى يناسب العديد من الفتيات، وتظن بعضهن أنه يحتاج إلى مركز تجميل لعمله، على الرغم من سهولة عمل الشعر كيرلى فى البيت.

طريقة عمل الشعر الكيرلى فى البيت

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل الشعر الكيرلى فى البيت.

المكونات:-

مشط واسع الأسنان

رذاذ ماء أو بخاخ لترطيب الشعر

كريم أو جل لتجعيد الشعر

لفافات شعر (رولات) أو قماش قديم أو شرائط من القطن

مشابك شعر

مجفف شعر (اختياري)

خطوات العمل:

ابدئي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك.

يفضل استخدام بلسم مرطب لزيادة نعومة الشعر وسهولة التحكم به.

جففي شعرك بالمنشفة بلطف دون فرك قوي، ثم اتركيه رطب قليلا.

قسمي شعرك إلى عدة أقسام باستخدام المشابك، ليسهل عليك التحكم أثناء لفه.

ضعي كمية صغيرة من كريم الكيرلي أو الجل على كل خصلة قبل لفها، هذا يساعد على تثبيت التموجات ومنع الهيشان.

قومي بلف كل خصلة حول اللفافة أو القماش أو الشرائط، ثم ثبتيها جيدا.

يمكنك لفه لأعلى الرأس أو بشكل لولبي حسب الشكل الذي ترغبين فيه.

اتركي الشعر ملفوف لعدة ساعات أو طوال الليل.

إذا كنت على عجلة، يمكنك استخدام مجفف الشعر لتسريع العملية.

فكي الشعر برفق بعد أن يجف تماما لا تستخدمي المشط، بل افردي الخصل بأصابعك للحفاظ على الشكل الكيرلي.

رشي رذاذ التثبيت (سبراي) الخفيف للحفاظ على شكل التموجات لأطول فترة ممكنة.

الشعر الكيرلى

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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