وصفات من الطبيعة للعناية بشعرك الكيرلي في الصيف

وصفات من الطبيعة للعناية بشعرك الكيرلي، يُعرف الشعر الكيرلي بجماله وتجعيداته المميزة، لكنه يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على رطوبته وتعزيز صحته.

مواد طبيعية للعناية بشعرك الكيرلي

أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، إلى أن الشعر الكيرلي يحتاج إلى عناية مستمرة وفائقة، حتى يمكنك الاستمتاع بتموجاته المميزة مع لمعانه وحمايته من التقصف أو البهتان.

العناية بالشعر الكيرلي

أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن هناك مجموعة مواد طبيعية، يمكن الاستعانة بها في العناية بشعرك الكيرلي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر الكيرلي، فهو غني بفيتامين Eوالأحماض الدهنية التي تُساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

الطريقة الاستخدام:

سخني كمية من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا، ثم دلكي فروة رأسك به واتركيه لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك، اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

الأفوكادو:

الأفوكادو غني بفيتامينات A و E و C، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية التي تُساعد على ترطيب الشعر وتقويته.

طريقة الاستخدام:

اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

الموز:

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يُساعد على ترطيب الشعر ومنع تقصفه.

طريقة الاستخدام:

اهرسي موزة ناضجة مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

العسل:

العسل مُرطب طبيعي للشعر، كما أنه يُساعد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب من الماء الدافئ. اغسلي شعرك بالشامبو، ثم ضعي خليط العسل على شعرك واتركيه لمدة 10 دقائق. بعد ذلك، اشطفي شعرك بالماء الفاتر فقط.

خل التفاح:

خل التفاح يُساعد على توازن درجة حموضة الشعر ويُغلق مسام الشعر، مما يُساعد على التحكم في التجعيد ومنع التقصف.

طريقة الاستخدام:

امزجي كوبين من الماء مع ربع كوب من خل التفاح. اغسلي شعرك بالشامبو، ثم اشطفيه بخليط خل التفاح، لا داعي لغسل شعرك بالماء بعد ذلك.

وصفات من الطبيعية للعناية بشعرك الكيرلي

وصفات للشعر الكيرلي

وأوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن هناك وصفات من الطبيعة للعناية بشعرك الكيرلي، وهو كما يلي:

وصفة الأفوكادو وزيت جوز الهند

المكونات:

ثمرة أفوكادو مهروسة

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:

1. اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. وزعي الخليط على شعرك الرطب من الجذور حتى الأطراف.

3. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.

4. اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

5. اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المعتادين.

وصفة البيض وزيت الزيتون:

المكونات:

بيضة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:

1. اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. وزعي الخليط على شعرك الرطب من الجذور حتى الأطراف.

3. ركزي على تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك.

4. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.

5. اتركي الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة.

6. اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المعتادين.

وصفة الموز والعسل:

المكونات:

موزة مهروسة

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

1. اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. وزعي الخليط على شعرك الرطب من الجذور حتى الأطراف.

3. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.

4. اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.

5. اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المعتادين.

نصائح هامة للعناية بالشعر الكيرلي:

تسريح الشعر الكيرلي

* تأكدي من اختبار أي وصفة جديدة على منطقة صغيرة من بشرتك قبل تطبيقها على شعرك بالكامل، للتأكد من عدم وجود حساسية.

* استخدمي شامبو وبلسم مناسبين للشعر الكيرلي: اختاري منتجات خالية من الكبريتات والبارابين، وركز على المنتجات المرطبة.

* قللي من غسل شعرك: لا تغسلي شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فهذا يساعد على الحفاظ على رطوبته الطبيعية.

* استخدمي البلسم بعد كل غسلة: يساعد البلسم على فك تشابك الشعر وترطيبه.

* استخدمي زيوت طبيعية لترطيب شعرك: مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، أو زيت الأرجان.

* استخدمي مشط واسع الأسنان لفك تشابك الشعر: تجنبي استخدام الفرشاة، لأنها قد تُكسر خصلات الشعر.

* جففي شعرك بالهواء الطلق قدر الإمكان: استخدمي مجفف الشعر على حرارة منخفضة، أو اتركيه يجف بشكل طبيعي.

* قصّي أطراف شعرك بانتظام: يساعد ذلك على التخلص من التقصف والحفاظ على صحة الشعر.

* اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا: غني بالفيتامينات والمعادن التي تُغذي الشعر من الداخل.

* اشربي الكثير من الماء: للحفاظ على ترطيب جسمك وشعرك.