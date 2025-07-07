الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتثبيت الشعر الكيرلي وتغذيته

الشعر الكيرلى
الشعر الكيرلى

الشعر الكيرلى من أنواع الشعر التى تهواها العديد من الفتيات لمظهر شبابي أكثر حيوية، لذا تحرص الفتيات على عمل الشعر الكيرلى باستمرار.

ويحتاج الشعر إلى خطوات محددة لعمل الكيرلى مع وضع مثبتات حتى لا يهيش خاصة فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وصفة طبيعية لتثبيت الشعر الكيرلى 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتثبيت الشعر الكيرلى وتغذيته.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة بذور الكتان

كوب ماء

طريقة التحضير:-

  • نحضر المكونات ونضعها معا فى حلة ونرفع الخليط على النار.
  • نترك الخليط يغلى ثم نهديء النار لمدة 5 دقائق أو حتى يتكثف الخليط.
  • نصفى الخليط وهو ساخن لسهولة استخراج الجل من البذور.
  • ثم تحفظ الحل الناتج فى علبة محكمة الغلق ونضعه بالثلاجة لحين الاستخدام.
  • ندهن الشعر الكيرلى بجل بذور الكتان ونتركه يجف لنلاحظ أنه عمل على تثبيت الشعر وعزز من رطوبته ونعومته.
  • لذا يجب المواظبة على استخدام جل بذور الكتان.

 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

txt

سيروم طبيعي يمنع تساقط شعرك أثناء فترات الدايت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر الكيرلي الشعر تثبيت الشعر الكيرلى وصفة طبيعية لتثبيت الشعر الكيرلى العناية بالشعر دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

نصائح مهمة تجنبك تقصف الشعر وتحافظ على لمعانه

وصفة طبيعية لتحفيز نمو الشعر وزيادة طوله

استخدمى زيت بذور العنب لعلاج تقصف الشعر

اصنعي كريمات لجمال شعرك، بنفسك في البيت

الأكثر قراءة

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

النواب يوافق على نظام البكالوريا، ويؤكد: مدة التعليم الأساسي 12 سنة

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

المزيد
الجريدة الرسمية