وصفة طبيعية لتثبيت الشعر الكيرلي وتغذيته

الشعر الكيرلى من أنواع الشعر التى تهواها العديد من الفتيات لمظهر شبابي أكثر حيوية، لذا تحرص الفتيات على عمل الشعر الكيرلى باستمرار.

ويحتاج الشعر إلى خطوات محددة لعمل الكيرلى مع وضع مثبتات حتى لا يهيش خاصة فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وصفة طبيعية لتثبيت الشعر الكيرلى

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتثبيت الشعر الكيرلى وتغذيته.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة بذور الكتان

كوب ماء

طريقة التحضير:-

نحضر المكونات ونضعها معا فى حلة ونرفع الخليط على النار.

نترك الخليط يغلى ثم نهديء النار لمدة 5 دقائق أو حتى يتكثف الخليط.

نصفى الخليط وهو ساخن لسهولة استخراج الجل من البذور.

ثم تحفظ الحل الناتج فى علبة محكمة الغلق ونضعه بالثلاجة لحين الاستخدام.

ندهن الشعر الكيرلى بجل بذور الكتان ونتركه يجف لنلاحظ أنه عمل على تثبيت الشعر وعزز من رطوبته ونعومته.

لذا يجب المواظبة على استخدام جل بذور الكتان.

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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