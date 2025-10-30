نصائح لتجهيز الجسم للحمل بعد سن الخامسة والثلاثين

التفكير في الحمل بعد سن الخامسة والثلاثين خطوة مثيرة ومليئة بالأمل، لكنها تتطلب عناية خاصة بالصحة الجسدية والنفسية، فمع تقدم العمر، تنخفض الخصوبة تدريجيًا، إلا أن الاستعداد الجيد يمكن أن يزيد من فرص الحمل الآمن والناجح.

كشفت دراسة طبية عن أهم الخطوات التي تساعد النساء على تحضير أجسامهن للحمل بعد الـ35 وفقا لما نشر علي Onlymyhealth.

1. البدء بفحص ما قبل الحمل

توصي الدراسة بإجراء فحص شامل قبل محاولة الحمل، يشمل تقييم مستويات الهرمونات مثل AMH وFSH، إضافة إلى اختبارات الغدة الدرقية، ضغط الدم، وسكر الدم.

كما قد ينصح بإجراء فحوصات جينية أو استشارة الطبيب بشأن التوقيت الأنسب للحمل.

2. الحفاظ على وزن صحي

تشير إلى أن الوزن الزائد أو النقص المفرط يمكن أن يؤثر في الخصوبة ويزيد من مخاطر مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.

وتنصح بالحرص على أن يكون مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و24.9، مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة أنشطة مثل المشي، اليوغا، السباحة أو البيلاتس.

3. التغذية الداعمة للخصوبة

تؤكد الدراسة أن “النظام الغذائي يلعب دورًا مباشرًا في توازن الهرمونات وجودة البويضات”.

ولذلك، توصي بتناول الخضروات الورقية، التوت، المكسرات والبذور كمصادر لمضادات الأكسدة.

الحبوب الكاملة لتحسين الهضم والطاقة.

البروتينات الصحية من العدس، الدجاج، البيض، أو الأسماك.

الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

مع تقليل الكافيين والأطعمة المصنعة والحلويات.

4. البدء في تناول مكملات ما قبل الحمل

من المهم البدء بتناول حمض الفوليك (400–800 ميكروغرام يوميًا)، إلى جانب فيتامين D، أوميغا 3، الحديد والكالسيوم وفق استشارة الطبيب.

فهذه العناصر تدعم جودة البويضات وتنظيم الهرمونات ونمو الجنين بشكل سليم.

5. ممارسة الرياضة بانتظام وباعتدال

يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر.

وتوصي الدراسة بممارسة تمارين معتدلة مثل:

المشي السريع

يوغا ما قبل الولادة

تمارين المقاومة الخفيفة

لكنها تحذر من التمارين المجهدة أو عالية الكثافة، إذ قد تؤثر سلبًا في الإباضة والتوازن الهرموني.

6. ضبط التوتر والحفاظ على الصحة النفسية

توضح الدراسة أن الصحة العاطفية ترتبط مباشرة بالخصوبة، وتقترح استراتيجيات مثل التأمل، التنفس العميق، كتابة اليوميات، العلاج النفسي، أو قضاء الوقت في الطبيعة.

كما تنصح بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا للحفاظ على توازن الجسم والهرمونات.

التحضير للحمل بعد سن الخامسة والثلاثين ليس سباقًا مع الزمن، بل هو رحلة تتطلب وعيًا وخيارات صحية مدروسة.

فمن خلال التوجيه الطبي السليم، التغذية المتوازنة، النشاط المنتظم، وإدارة التوتر، يمكن للمرأة تهيئة بيئة مثالية لحمل آمن وصحي بغض النظر عن العمر.

