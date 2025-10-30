نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بصرف مكافأة أسبوعين للعاملين

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى بني سويف التخصصي والعيادة الشاملة للتأمين الصحي ببني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، وضمان تقديم الخدمات بأفضل مستوى، مع تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة للبالغين والأطفال حديثي الولادة، والعيادات الخارجية، وبنك الدم، والأشعة، والمعمل، وتبين تواجد الأطباء والفريق الطبي، وانتظام العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وأوضح «عبد الغفار» أن نائب الوزير استمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات في العيادات الخارجية، وأثنى على أداء الفريق الطبي بقسمي الأشعة والرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، لالتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية، واختتم جولته بالمستشفى بتوجيه الشكر لمديرها والفريق الطبي، موصيًا بصرف مكافأة أسبوعين لجميع العاملين.

شكاوى المواطنين من طول فترات الانتظار لصرف العلاج ونقص بعض الأدوية

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير انتقل إلى العيادة الشاملة للتأمين الصحي ببني سويف، حيث لاحظ الازدحام الشديد أمام العيادات، واستمع إلى شكاوى المواطنين من طول فترات الانتظار لصرف العلاج ونقص بعض الأدوية، فوجه فورًا بتكليف فريق مختص لخدمة المواطنين، وسرعة توفير الأدوية الناقصة، وزيادة عدد الصيادلة ومنافذ صرف الأدوية، ووضع خطة تصحيحية لمنع التكدس.

وشدد الدكتور عمرو قنديل على التزام الأطباء بمواعيد العمل الرسمية وإعلام المواطنين بها، وتخصيص فريق لتسجيل الحالات على منظومة حجز عيادات التأمين الصحي لغير المسجلين، مؤكدًا ضرورة تلافي جميع السلبيات وتنفيذ التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الزيارة.

