الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بصرف مكافأة أسبوعين للعاملين

د.عمرو قنديل
د.عمرو قنديل

 أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى بني سويف التخصصي والعيادة الشاملة للتأمين الصحي ببني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، وضمان تقديم الخدمات بأفضل مستوى، مع تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة للبالغين والأطفال حديثي الولادة، والعيادات الخارجية، وبنك الدم، والأشعة، والمعمل، وتبين تواجد الأطباء والفريق الطبي، وانتظام العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وأوضح «عبد الغفار» أن نائب الوزير استمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات في العيادات الخارجية، وأثنى على أداء الفريق الطبي بقسمي الأشعة والرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، لالتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية، واختتم جولته بالمستشفى بتوجيه الشكر لمديرها والفريق الطبي، موصيًا بصرف مكافأة أسبوعين لجميع العاملين.

 

شكاوى المواطنين من طول فترات الانتظار لصرف العلاج ونقص بعض الأدوية

 وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير انتقل إلى العيادة الشاملة للتأمين الصحي ببني سويف، حيث لاحظ الازدحام الشديد أمام العيادات، واستمع إلى شكاوى المواطنين من طول فترات الانتظار لصرف العلاج ونقص بعض الأدوية، فوجه فورًا بتكليف فريق مختص لخدمة المواطنين، وسرعة توفير الأدوية الناقصة، وزيادة عدد الصيادلة ومنافذ صرف الأدوية، ووضع خطة تصحيحية لمنع التكدس.

الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية

وزارة الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي في حلمية الزيتون

وشدد الدكتور عمرو قنديل على التزام الأطباء بمواعيد العمل الرسمية وإعلام المواطنين بها، وتخصيص فريق لتسجيل الحالات على منظومة حجز عيادات التأمين الصحي لغير المسجلين، مؤكدًا ضرورة تلافي جميع السلبيات وتنفيذ التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الزيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطفال حديثي الولادة الأقسام الداخلية الأطفال حديثي الولادة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تامين الصحي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية

الصيادلة: انتداب موظفي وزارة الصحة لإنهاء تراخيص مزاولة المهنة الأحد المقبل

وزارة الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي في حلمية الزيتون

التأمين الصحي الشامل: الهيئة تحملت 980 ألف جنيه تكلفة علاج مريض ضمور عضلات بالأقصر

الصحة: الأنيميا تصيب مواطني 98% من الدول الإفريقية

الرعاية الصحية: بدء تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز بطور سيناء

هيئة الدواء: إنشاء منظومة رقمية تدعم سلامة المريض وجودة الخدمات

القومي للأمومة يناقش الاستعدادات النهائية للاحتفال بأعياد الطفولة نوفمبر المقبل

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تتر السلم والثعبان 2، إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "متخذلنيش"

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

المزيد
الجريدة الرسمية