حملات لرفع مستوى النظافة ومكافحة الحشرات بدمياط

تواصل الوحدات المحلية بدمياط جهودها المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار أعمال لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

رفع المخلفات وتحسين المظهر العام

وقامت الأجهزة التنفيذية بأعمال مكثفة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وتهذيب الشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن، كما تم متابعة أعمال ري الأشجار بمدينة ميت أبو غالب للحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمدينة.

رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة على مستوى مدن ومراكز دمياط

مكافحة الحشرات والقوارض

وفي سياق متصل، استمرت حملات مكافحة الحشرات والقوارض بنطاق مدينة الروضة ومركز الزرقا، ضمن خطة شاملة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار مسببات الامراض.

وخلال المتابعة الميدانية، تم رصد حالة حرق قش الارز بمنطقة السنانية، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضد المخالفين، في اطار سياسة الردع لكل من يتسبب في تلوث الهواء او الاضرار بالبيئة.

نداء للمواطنين للحفاظ على النظافة

وناشدت محافظة دمياط المواطنين بضرورة الالتزام بوضع القمامة داخل الصناديق المخصصة امام المنشآت، حفاظا على نظافة الشوارع وصحة المواطنين، ومنعا لانتشار التلوث والمظاهر السلبية التي تشوه المظهر العام للمدن.

