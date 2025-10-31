محافظ الإسكندرية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث الملفات الخدمية والتنموية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد عن المحافظة، في لقاء موسع تناول أبرز القضايا والملفات ذات الصلة بالخدمات والمشروعات التنموية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجلس بما يحقق مصالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ أعضاء مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرصه المستمر على التواصل الفعّال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة العمل بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، والتي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بحرص محافظ الإسكندرية على إشراكهم في مناقشة القضايا ذات الأولوية بالمحافظة، واستماعه لآرائهم ومقترحاتهم التي تسهم في دعم جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنين ما تبذله المحافظة من جهود في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أن التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء الإسكندرية.

