الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث الملفات الخدمية والتنموية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ

 استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد عن المحافظة، في لقاء موسع تناول أبرز القضايا والملفات ذات الصلة بالخدمات والمشروعات التنموية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجلس بما يحقق مصالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

افتتاح المتحف الكبير.. اختبار لوعي وسلوك المصريين أمام العالم

في بداية اللقاء، رحب المحافظ أعضاء مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرصه المستمر على التواصل الفعّال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة العمل بالمحافظة.

 

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، والتي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بحرص محافظ الإسكندرية على إشراكهم في مناقشة القضايا ذات الأولوية بالمحافظة، واستماعه لآرائهم ومقترحاتهم التي تسهم في دعم جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنين ما تبذله المحافظة من جهود في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أن التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

افتتاح المتحف الكبير.. اختبار لوعي وسلوك المصريين أمام العالم

البنك التجاري الدولي يوضح آلية استخدام الرقم السري في البطاقات اللاتلامسية

الأكثر قراءة

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد ووزير الأوقاف ينعيه

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

البانيه يرتفع 20 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية