موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة العاشرة برصيد 11 هدفا فيما يتواجد محمد صلاح في المرتبة الخامسة برصيد 3 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 11 هدفا.

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

2- إيجور تياجو برينتفورد 6 أهداف

3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 5 أهداف

3- داني ويلبيك برايتون 5 أهداف

4- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف

4- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 4 أهداف

4- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف

4- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

5- كودي جاكبو ليفربول 3 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

5- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف

5- إنزو فيرنانديز تشيلسي 3 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف

5- ميكي فان دي فين توتنهام 3 أهداف

5- مويسيس كايسيدو تشيلسي 3 أهداف

5- إسماعيلا سار كريستال بالاس 3 أهداف

5- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف

5- جارود بوين وست هام 3 أهداف

5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 3 أهداف

5- إليمان ندياي إيفرتون 3 أهداف

و تنطلق غدا السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتي يوم الاثنين المقبل.

وتشهد الجولة العاشرة من البريميرليج مواجهة قوية بين توتنهام ضد تشيلسي فيما يلتقي ليفربول مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً

بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً

فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً

نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً

توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025

وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً

الاثنين 3 نوفمبر 2025

سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

وشهدت مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 بعد انتهاء 9 جولات وإقامة 90 مباراة بواقع 10 مباريات بالجولة الواحدة إحراز عدد 241 هدفا.

عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 9 جولات



الجولة الأولى: 24 هدفا

الجولة الثانية: 28 هدفا

الجولة الثالثة: 26 هدفا

الجولة الرابعة: 19 هدفا

الجولة الخامسة: 27 هدفا

الجولة السادسة: 33 هدفا

الجولة السابعة: 25 هدفا

الجولة الثامنة: 27 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

عدد الأهداف الإجمالية: 241 هدفا

ويعد الثلاثي مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هم الأقوى هجوما بعدد 17 هدفا بعد مرور الجولة التاسعة من البريميرليج.

فيما يعد فريق ليفربول هو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بعدد 16 هدفا بالتساوي مع أرسنال وبورنموث، وذلك بعد انتهاء الجولة التاسعة من البريميرليج.

