أخبار مصر

الصيادلة: انتداب موظفي وزارة الصحة لإنهاء تراخيص مزاولة المهنة الأحد المقبل

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

في إطار حرص النقابة العامة لصيادلة مصر على تسهيل إجراءات القيد للخريجين الجدد، أعلنت النقابة عن انتداب موظفي وزارة الصحة للعمل بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، وذلك للتيسير على الصيادلة وسرعة إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة للدفعة الجديدة من المتقدمين للقيد بالنقابة، بالإضافة إلى المتقدمين من مختلف محافظات الجمهورية من خلال مندوبي النقابات الفرعية.

سرعة التوجه لمقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات لتقديم أوراقهم

 

ودعت نقابة الصيادلة الخريجين الجدد إلى سرعة التوجه لمقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات لتقديم أوراقهم، والاستفادة من وجود مندوبي وزارة الصحة خلال فترة عملهم بالنقابة لإنهاء إجراءات القيد والترخيص في أسرع وقت ممكن.

وزارة الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي في حلمية الزيتون

رئيس وزراء الكويت لـ السيسي: نقدر إسهامات الجالية المصرية في الصحة والتعليم

فيما يلي المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات الأجنبية خارج مصر، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة.

