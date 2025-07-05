الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من "الحريديم" للخدمة العسكرية

الحريديم، فيتو
الحريديم، فيتو

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر عسكري رفيع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم إصدار 54 ألف أمر استدعاء للشبان الحريديم “اليهود الأرثوذكس المتشددين” للالتحاق بالخدمة العسكرية، في خطوة تعد الأوسع نطاقا منذ سنوات.

 

ضغط حرب غزة ونقص التجنيد

بحسب المصدر: فإن القرار يأتي في ظل النقص الحاد في أعداد المجندين الإسرائيليين بعد أشهر من التصعيد العسكري في قطاع غزة ومناطق أخرى، ما دفع المؤسسة العسكرية للبحث عن حلول بديلة.

 

المعارضة الدينية: احتجاجات مرتقبة

 

مصادر داخل الأحزاب الحريدية ألمحت إلي احتمال تصاعد الاحتجاجات في الشوارع إذا تم المضي قدما في تنفيذ القرار، خصوصا في أحياء القدس وبني براك ذات الكثافة الحريدية.

 

القرار يريط ايضا بقرار سابق للمحكمة العليا بإلغاء الإعفاء الجماعي للحريديم، ما يفتح بابا أمام مواجهة قانونية وسياسية داخل المجتمع الإسرائيلي.

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