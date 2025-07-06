الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

بينهم آلاف الحريديم، جيش الاحتلال يستعد لتصعيد فرض القانون على المتهربين من الخدمة

الحريديم، فيتو
الحريديم، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد هذا الأسبوع لاتخاذ خطوات حازمة لتصعيد فرض القانون ضد المتهربين من الخدمة العسكرية، في إشارة مباشرة إلى الآلاف من شبان الحريديم “اليهود المتدينين المتشددين” الذين يمتنعون عن التجنيد.

 

 إجراءات صارمة مرتقبة ضد المتهربين من الحريديم

التقارير تشير إلى أن جيش الاحتلال بالتعاون مع وزارة الأمن بصدد تنفيذ إجراءات ميدانية وتنظيمية لتقييد حركة المتهربين، وفرض العقوبات القانونية عليهم.

 

قلق من انهيار داخلي بسبب الحريديم
 

مصدر في المؤسسة الأمنية قال:"الحريديم يدركون أننا أمام مئات القتلى والجرحى، وإذا لم تتم مشاركة الجميع في عبء القتال، فإننا نتجه نحو خطر حقيقي لانهيار الدولة."


يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الغضب الشعبي والعسكري بسبب الخسائر الكبيرة في الأرواح التي يتكبدها جيش الاحتلال، وسط مطالب متزايدة بدمج جميع الفئات دون استثناء في الخدمة، خاصة بعد تزايد الاحتكاكات بين الحريديم ومؤيدي التجنيد الإلزامي.

قضية تجنيد الحريديم تُعد من أكثر الملفات حساسية داخل إسرائيل، وقد تؤدي إلى أزمة سياسية واحتجاجات اجتماعية واسعة في حال تنفيذ هذه الخطوات دون توافق مجتمعي.

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