تسريب صوتي يكشف المستور، نتنياهو أقال جالانت وهاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم.

تسريب صوتي حول الحريديم يكشف سبب إقالة وزير الدفاع

وقالت القناة 13 العبرية، نقلا عن تسجيلات صوتية مسربة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أوضح لحاخام حريدي كبير، أنه أقال كل من وزير الدفاع السابق يوآف جالانت ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم.

وفي ذات السياق، قال رئيس تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائيرجولان، إن نتنياهو مستعد للتضحية بأمن إسرائيل.

سياسي إسرائيلي يؤكد تضحية نتنياهو بالجنود مقابل عدم تجنيد الحريديم

وتابع، نتنياهو مستعد للتضحية بالرهائن والجنود مقابل عدم تجنيد الحريديم كي لا يفقد الحكم، معتبرا إياه خطرا على شعب إسرائيل وعلى أمن الدولة.

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