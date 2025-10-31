الجمعة 31 أكتوبر 2025
نقاط استعلام لتسهيل عملية التصويت في انتخابات الأهلي

 خصصت إدارة النادي الأهلي نقاط استعلام إضافية في مداخل ومحيط اللجان الانتخابية، لتوجيه الأعضاء إلى اللجان الصحيحة وفقًا لأرقام عضويتهم، ومساعدتهم في حال نسيانهم لبطاقة العضوية.

وتمكن نقاط الاستعلام للعضو من معرفة رقم لجنته ومكان التصويت، بمجرد تقديم إثبات الشخصية الرسمي، سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تنظيمية شاملة يشرف عليها النادي، لتوفير أقصى درجات الراحة لأعضاء الجمعيه العمومية.

كما أعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انتخابات النادي، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

وتشمل الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل بسهولة بين مقرات اللجان المختلفة، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة عند بوابات النادي لضمان راحتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات مقبلة، وسط إقبال ملحوظ من أعضاء الجمعية العمومية، وإشراف من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

 

الجريدة الرسمية