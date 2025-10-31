الأهلي ينتخب.. انطلاق عملية التصويت لاختيار المجلس الجديد.. ترتيبات استثنائية لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم.. وتسهيلات بالجملة لحشد الأعضاء

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات القلعة الحمراء، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة أربع سنوات قادمة، وسط أجواء انتخابية مرتقبة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

وبدأت علمية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى غلق اللجان في السابعة من مساء اليوم.

المرشحون لانتخابات الأهلي

على منصب الرئيس: محمود الخطيب.

على منصب نائب الرئيس: ياسين منصور.

على منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي.

على منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل، محمد الغزاوي، مهند مجدي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، حسن طنطاوي.

على منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري، رويدا هشام.

وكان الثلاثي أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان ومنار سعيد قرر الانسحاب من السباق الانتخابي للنادي الأهلي عقب تقديمه أوراق ترشحه.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عمليــة حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انتخابات الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة. تتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل بسهولة إلى مقرات اللجان المختلفة، وتخصيص كراسي متحركة على بوابات النادي لضمان راحتهم أثناء عملية التصويت.

كما خصصت إدارة النادي الأهلي نقاط استعلام إضافية في مداخل ومحيط اللجان الانتخابية، لتوجيه الأعضاء إلى اللجان الصحيحة وفقًا لأرقام عضويتهم، ومساعدتهم في حال نسيانهم لبطاقة العضوية.

وتمكن نقاط الاستعلام العضو من معرفة رقم لجنته ومكان التصويت، بمجرد تقديم إثبات الشخصية الرسمي، سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تنظيمية شاملة يشرف عليها النادي، لتوفير أقصي درجات الراحة لأعضاء الجمعيه العمومية في انتخابات الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة.

كما وفرت إدارة النادي عددا كبيرا من الأتوبيسات المجانية لنقل أعضاء الجمعية العمومية من فروعيه الثلاثة (مدينة نصر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة)، إلى المقـر الرئيسي بالجزيرة؛ للمشاركة في انتخابات الأهلي.

من جانبه قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الاهلي، إن الإدارة التنفيذية تعمل بكل طاقتها للتيسير على أعضاء الأهلي أثناء حضورهم اليوم ؛ للمشاركة في انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربعة القادمة.. وأضاف أن الجوانب الخدمية جاهزة على أحسن ما يكون، واليوم سيكون عيدًا للأهلاوية.

وتمنى المدير التنفيذى للنتادي الاهلي أن يحضر الأعضاء بكثافة ـ كالعادة ـ للمشاركة في رسم مستقبل ناديهم وفقًا لما يريدون.

وأشار إلى أنه حال عدم اصطحاب العضو للبطاقة العضوية لسبب أو آخر، عليه أن يتوجه إلى إدارة الاشتراكات؛ ليتسلم تصريحا معتمدا من النادي للإدلاء بصوته طالما كان مسددًا الاشتراك السنوي.. شريطة أن يكون بحوزته جواز السفر، أو بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة.

وتبدأ عملية الفرز بعد غلق باب التصويت فى السابعة مساء اليوم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.