الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة أمام دير الملاك بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ناحية دير الملاك التابع لقرية الأساس بنقادة غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا تلقت إخطارا مفاده انقلاب سيارة ميكروباص أمام دير الملاك التابع لمدينة نقادة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وجرى رفع آثار الحادث من علي الطريق لتيسير حركة المركبات بالطريق الصحراوي الغربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الصحراوي الغربى الطريق الصحراوي انقلاب سيارة ميكروباص برية الاساس بنقادة قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يفتتح عيادات «الراعي» التخصصية بمدينة نقادة لدعم الخدمات الصحية للمواطنين

حملات في ميادين قنا تضبط 260 حالة زيادة تعريفة الركوب و299 امتناع عن توصيل الركاب

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في قنا

السكة الحديد تواصل حملة التوعية الجماهيرية بمحافظة قنا لتعزيز السلوكيات الإيجابية

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

موعد بدء التوقيت الشتوي، لا تنسَ تأخير ساعتك 60 دقيقة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

يانيك فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، ما السبب؟

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية