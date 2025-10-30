إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة أمام دير الملاك بقنا

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ناحية دير الملاك التابع لقرية الأساس بنقادة غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا تلقت إخطارا مفاده انقلاب سيارة ميكروباص أمام دير الملاك التابع لمدينة نقادة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وجرى رفع آثار الحادث من علي الطريق لتيسير حركة المركبات بالطريق الصحراوي الغربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.