لطلاب وخريجي الجامعات، فرص تدريبية بمنظمة الفاو وهذه طريقة التقديم والشروط المطلوبة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) فرص تدريب دولية للشباب من الخريجين أو طلاب الجامعات بمكافأة مالية مجزية تبلغ 700 دولار.

وتُعد منظمة الفاو من أهم مؤسسات الأمم المتحدة، وتعمل في أكثر من 130 دولة بعضوية تتجاوز 195 دولة، هدفها الأساسي هو القضاء على الجوع وسوء التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة في العالم.

ونستعرض خلال هذا التقرير المعلومات المتاحة عن التدريب، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين له.

أهداف البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات بمنظمة الفاو

يستهدف البرنامج الشباب الموهوبين من الجنسين (21 – 30 عامًا) ممن لديهم شغف بالعمل الإنساني والبيئي.

ويهدف إلى تمكين الشباب من دمج معارفهم الأكاديمية بخبرات عملية داخل المنظمة.

سيشارك المتدربون في تنفيذ مهام واقعية ومشروعات حقيقية تساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يستهدف البرنامج الكفاءات الآتية في المتقدمين:

التركيز على النتائج. العمل الجماعي. التواصل الفعَّال. بناء علاقات مؤثرة. تبادل المعرفة والتطوير المستمر.



شروط التقديم للبرنامج التدريبي بمنظمة الفاو

أن يكون المتقدم طالبًا جامعيًّا أو خريجًا حديثًا من جامعة معترف بها.

التخصص في مجالات الزراعة، التغذية، البيئة، الاقتصاد، العلاقات الدولية، أو المجالات المرتبطة بعمل الفاو.

إجادة إحدى لغات الفاو الرسمية (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، الإسبانية) — وإتقان لغة ثانية يُعد ميزة إضافية.

أن يكون المتقدم من إحدى الدول الأعضاء في الفاو.

أن يمتلك المتقدم مهارات تواصل ممتازة وقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

التقديم مجاني بالكامل، والفاو لا تفرض أي رسوم خلال عملية التقديم أو المقابلة.

يجب أن يكون المتقدم قادر على المساهمة في تحليل البيانات، إعداد التقارير، دعم المشروعات الزراعية والغذائية، والمساعدة في الحملات الإعلامية.

تشجع الفاو المتقدمات والمرشحين من الدول الأقل تمثيلًا أو النامية على المشاركة.

المتدربون السابقون في الفاو غير مؤهلين للتقديم مرة أخرى.

يجب أن يمتلك المتقدم مهارات تواصل قوية وقدرة على التكيف في بيئة عمل دولية.

يجب أن يجيد المتقدم استخدام البرامج الحاسوبية الأساسية.

يجب ألا يكون للمتقدم أقارب من الدرجة الأولى يعملون في المنظمة.

يجب أن يمتلك المتقدم إقامة قانونية في بلد التعيين قبل بدء التدريب.

طريقة وخطوات التقديم للفرص التدريبية بمنظمة الفاو

1. قم بزيارة موقع التوظيف الرسمي لمنظمة الفاو.

2. أنشئ حسابك واملأ بياناتك بدقة (التعليم، الخبرة، المهارات اللغوية).

3. أرفق رسالة دافع (Motivation Letter) وإثبات القيد الجامعي أو الشهادة الأكاديمية.

4. التقديم حصريًا عبر البوابة الإلكترونية للفاو.

