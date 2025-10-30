سموتريتش: صدقنا على إقامة نحو 30 ألف وحدة استيطانية بالضفة منذ مطلع العام

أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش: صدقنا على إقامة نحو 30 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية منذ مطلع العام.

بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في غوش عتصيون

وكانت القناة 14 العبرية، مساء أمس الأربعاء، أعلنت أن السلطات الإسرائيلية صدقت على بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في غوش عتصيون جنوب القدس.

فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

كان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" صوت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري بالموافقة على مقترحات قوانين تمهيدية بالقراءة الأولى بشأن فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية ومدينة "معاليه أدوميم" الاستيطانية، حسب ما نقلت القناة 12 العبرية.

من جانبها، قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.

نتنياهو يصف التصويت على ضم الضفة باستفزاز متعمد

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وتابع مكتب نتنياهو: قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف.

