الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يزعم: سنوجه ضربات موجعة لحماس إذا واصلت خرق الاتفاق

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سيتم نزع سلاح حماس وإن لم يحدث بأيدي الآخرين فسيكون بأيدينا.

وأضاف نتنياهو: سنوجه ضربات موجعة لحماس إذا واصلت خرق الاتفاق، وذلك وفق تعبيره.

إسرائيل تقتل 100 فلسطيني ثم تعلن العودة لاتفاق وقف إطلاق النار

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق من أمس الأربعاء، العودة للالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد قتله 100 فلسطيني بينهم 35 طفلا، بقصف استهدف مناطق متفرقة داخل القطاع.

وقال، في بيان، بتوجيهات سياسية، بدأ جيش الاحتلال في التزام متجدد بالاتفاق الذي "خرقته منظمة حماس"، بعد سلسلة غارات واسعة على مسلحين وعلى أهداف أخرى كثيرة.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك استهدفا أكثر من 30 مسلحا من مستويات القيادة في المنظمات العاملة في قطاع غزة، دون إيراد تفاصيل.

وفي حين قال إنه سيواصل فرض الاتفاق، هدد جيش الاحتلال بأنه سيرد بقوة على أي خرق.

مجازر جيش الاحتلال في غزة

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلا، في "مجازر" متفرقة خلال أقل من 12 ساعة.

واستهدف جيش الاحتلال في غاراته منازل وسيارة مدنية ومركز إيواء ومستشفى وخيام نازحين، وجميعها غرب ما يسمى "الخط الأصفر"، أي خارج مناطق سيطرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال سلاح حماس نزع سلاح حماس حماس نتنياهو

مواد متعلقة

حكومة الاحتلال: حماس لا تريد السلام ونتنياهو أبلغ ترامب قبل توجيه الضربات ضد غزة

وزير جيش الاحتلال: سنهاجم كل هدف تابع لـ حماس

ترفض تسليمهما، حماس تعلن انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين في غزة

مستشارو ترامب يضغطون على نتنياهو لضبط النفس في غزة

الأكثر قراءة

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads