مستشارو ترامب يضغطون على نتنياهو لضبط النفس في غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارسوا ضغوطًا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم القيام برد عسكري واسع ضد قطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش القائم منذ أسابيع.


ضغوط أمريكية لتجنب التصعيد الإسرائيلي في غزة

ونقلت التقارير عن مصادر سياسية مطلعة أن فريق الرئيس الأمريكي حث نتنياهو على ضبط النفس والاكتفاء بردود محدودة، مؤكدين أن أي عملية عسكرية شاملة قد تُفسر دوليًا على أنها تقويض مباشر للجهود الأمريكية للحفاظ على الاستقرار.


وأكد المستشارون أن إدارة ترامب ترى أهمية قصوى في استمرار التهدئة الحالية، باعتبارها أساسًا لأي مفاوضات قادمة بشأن مستقبل القطاع والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.


إنذار أكثر صرامة لحماس

وفي إطار المقترحات الأمريكية، أوصى فريق ترامب بأن يصدر الرئيس الأمريكي إنذارًا نهائيًا أكثر تشددًا تجاه حركة حماس، بدلًا من السماح لإسرائيل بشن عملية موسعة.


ووفق المصادر، فإن واشنطن تعتقد أن الضغط السياسي والدبلوماسي أكثر فاعلية في هذه المرحلة من العمل العسكري، الذي قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع في المنطقة.


التهدئة في غزة صامدة رغم الضربات

من جانبها، أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضربات الجوية المحدودة الأخيرة في غزة لن تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجانبين ما زالا ملتزمين بعدم التصعيد الشامل.


ورغم القصف المتقطع في بعض المناطق، يرى المراقبون أن كلا الطرفين يفضل الحفاظ على الهدوء النسبي، فيما تواصل واشنطن جهودها الدبلوماسية لتثبيت الهدنة ومنع عودة التوتر إلى الواجهة.

ترامب نتنياهو الرئيس الأمريكى قطاع غزة غزة اتفاق غزة الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال

