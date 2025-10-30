في غياب صلاح، ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في ثمن نهائي كأس كاراباو

خسر فريق ليفربول أمام كريستال بالاس بنتيجة (0-3)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية المحترفة (كاراباو).

سجل هدفي كريستال بالاس اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة 41 و45، ويرمي بينو في الدقيقة 88.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح سواء عن القائمة الأساسية التي تبدأ اللقاء، أو حتى البدلاء، وذلك بسبب اعتماد المدرب على عناصر بديلة وأخرى شابة، بجانب عدد من الأساسيين.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: وودمان.

الدفاع: جوميز – رامسي – روبرستون – كيركيز.

خط الوسط: نيوني –– رامسي – إندو.

الهجوم: كييزا – نجوموها - ماك أليستر.

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من:- بيسكي – جوردون – كوني – دورثي – بينينجتون – فيجروا – نالو – بيلينج – لاكي – لافي.

يذكر أن صلاح كان قد سجل هدفًا في مباراة فريقه الماضية ضد برينتفورد التي فاز فيها الأخير على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

