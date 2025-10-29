سباليتي يوافق على تدريب يوفنتوس

منح المدرب الإيطالي المخضرم لوتشيانو سباليتي موافقته على شرط إدارة نادي يوفنتوس، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من تولي مهمة تدريب الفريق خلفا الكرواتي إيجور تودور، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية، انتهت بتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي يمهد للتوقيع الرسمي.

تفاصيل عقد سباليتي مع يوفنتوس

ووفقا لشبكة "فوتبول إيطاليا"، فإن العنصر الحاسم في المفاوضات كان موافقة سباليتي على عقد يمتد حتى شهر يونيو المقبل، مع تجديد تلقائي لعام إضافي في حال نجح الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو الشرط الذي تمسكت به إدارة "البيانكونيري" منذ بداية المحادثات.

وأشارت إلى أن سباليتي كان الخيار الأول ليوفنتوس لتولي المنصب، بعد أن قررت الإدارة إنهاء تجربة تودور، رغم مرور أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق الموسم، بسبب تراجع النتائج وعدم رضا النادي عن الأداء.

مانشيني خارج الترشيحات

أما روبرتو مانشيني، فكان خارج الحسابات منذ يوم أمس، ولم يُعتبر في أي وقت خيارًا فعليًا كخطة بديلة، بينما تم الاحتفاظ برفايل بالادينو كاحتمال احتياطي فقط، في حال لم تسر المفاوضات مع سباليتي بالشكل المطلوب.

المدرب السابق لمنتخب إيطاليا كان منذ البداية محور الاهتمام الرئيسي داخل إدارة يوفنتوس، ولم يكن من المتوقع أن يتراجع النادي عن مسار التفاوض معه إلا في حال حدوث تغيير استثنائي في الاستراتيجية.

وشهد الأمس اجتماعًا حاسمًا بين مسؤولي النادي وسباليتي، تم خلاله وضع الأسس النهائية للاتفاق.

سباليتي يمنح يوفنتوس موافقة سريعة لتولي المهمة

وشددت الشبكة الإيطالية على أن العامل الحاسم للمفاوضات كان موافقة سباليتي الفورية على العرض المقدم بعقد يمتد حتى يونيو، مع خيار التجديد التلقائي لموسم إضافي في حال ضمان مقعد بدوري الأبطال.

وبعد إزالة هذا العائق، أصبح سباليتي المرشح الوحيد لتولي القيادة الفنية للفريق، متصدرًا سباق المدربين، ومتجهًا بخطى ثابتة نحو التوقيع الرسمي مع يوفنتوس لخلافة تودور.

مسيرة لوتشيانو سباليتي

وسبق لسباليتي تدريب نابولي، وقاده لتحقيق لقبه الثالث في الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.

وخلال مسيرته، قاد أيضًا فرق إنتر وروما وزينيت سانت بطرسبرج وأودينيزي وإمبولي.

