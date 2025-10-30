لاعب مفاجئ ينافس مبابي، أعلى 10 نجوم أجرًا في الدوري الإسباني

سيطر نجوم ريال مدريد وبرشلونة على قائمة أعلى النجوم أجرا في الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا، لهذا الموسم 2025-2026.

مبابي في صدارة النجوم الأعلى أجرًا في الدوري الإسباني

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني ترتيب اللاعبين في تقاضي الرواتب.

ونشر حساب “Capology” عبر منصة إكس إحصائية لرواتب لاعبي الدوري الإسباني الأسبوعية.

ويتصدر مبابي القائمة حيث يتقاضى راتبًا أسبوعيًّا يبلغ 600.9 ألف يورو بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

اللافت أن الاسم الثاني الذي ينافس مبابي في هذا السباق هو النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد الذي يتقاضى 432.69 ألف يورو أسبوعيًّا.

ويتساوى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مع الحارس يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد بواقع 400.57 ألف يورو أسبوعيًّا بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة والإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد.

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني

وفيما يأتي ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني:

1. كيليان مبابي (ريال مدريد)

2. دافيد ألابا (ريال مدريد)

3. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

4. يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

6. جود بيلينجهام (ريال مدريد)

7. فرينكي دي يونج (برشلونة)

8. لامين يامال (برشلونة)

9. رودريجو (ريال مدريد)

10. رافينيا (برشلونة)



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.