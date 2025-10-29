الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يخطط لضم مهاجم أفريقي لخلافة ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

يخطط برشلونة الإسباني، للتعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ظل اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة يضع فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي ومنتخب نيجيريا في قائمة أهدافه لتعزيز هذا المركز في 2026.

وكان أوسيمين قد انضم إلى جالطة سراي عام 2024 على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بعقد دائم ونهائي في الصيف الماضي.

وسجل أوسيمين ستة أهداف في تسع مباريات في جميع المسابقات مع جالطة سراي التركي الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2029.

 

إصابة بيدري تقلق برشلونة بعد الكلاسيكو وتعيد شبح الغيابات الطويلة

فيما أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إصابة متوسط ميدانه بيدري غونزاليس على مستوى عضلة الفخذ، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح النادي أن اللاعب شعر بانزعاج عضلي خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي، وخضع بعدها لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة في الفخذ.

ومن المنتظر أن يخضع بيدري لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، على أن يتم تقييم حالته خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعد هذه الإصابة انتكاسة جديدة للاعب الشاب الذي عانى من سلسلة إصابات عضلية في المواسم الأخيرة، أثرت على استمراريته مع الفريق الكتالوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة فيكتور اوسيمين روبرت ليفاندوفسكي بيدري الكلاسيكو

مواد متعلقة

إصابة بيدري تقلق برشلونة بعد الكلاسيكو وتعيد شبح الغيابات الطويلة

دوري أبطال أوروبا، أوسيمين يقود جالطة سراي للفوز بثلاثية على بودو جليمت

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

الداخلية تنفي إغلاق الطرق والمحاور بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير والفئات المعفاة

بتروجت يتقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول والعارضة تمنع هدف لـ«تريزيجيه»

متورط في مجازر أرعبت المدنيين في السودان، من هو "أبو لولو" سفاح الفاشر؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

في ذكرى مولده، حكاية زواج والد ووالدة سيدي إبراهيم الدسوقي

كيف يتم احتساب الزكاة على الذهب وما هي قيمتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية