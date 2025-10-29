برشلونة يخطط لضم مهاجم أفريقي لخلافة ليفاندوفسكي

يخطط برشلونة الإسباني، للتعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ظل اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة يضع فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي ومنتخب نيجيريا في قائمة أهدافه لتعزيز هذا المركز في 2026.

وكان أوسيمين قد انضم إلى جالطة سراي عام 2024 على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بعقد دائم ونهائي في الصيف الماضي.

وسجل أوسيمين ستة أهداف في تسع مباريات في جميع المسابقات مع جالطة سراي التركي الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2029.

إصابة بيدري تقلق برشلونة بعد الكلاسيكو وتعيد شبح الغيابات الطويلة

فيما أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إصابة متوسط ميدانه بيدري غونزاليس على مستوى عضلة الفخذ، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح النادي أن اللاعب شعر بانزعاج عضلي خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي، وخضع بعدها لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة في الفخذ.

ومن المنتظر أن يخضع بيدري لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، على أن يتم تقييم حالته خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعد هذه الإصابة انتكاسة جديدة للاعب الشاب الذي عانى من سلسلة إصابات عضلية في المواسم الأخيرة، أثرت على استمراريته مع الفريق الكتالوني.

