الخميس 23 أكتوبر 2025
آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

سعر الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سورية المركزي، بختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 وفق آخر تحديث.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي ختام تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصرف سورية المركزي

سجل سعر الدولار في مصرف سورية المركزي نحو11650  ليرة للشراء، و11700 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

من هى الجهة المسؤولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال

