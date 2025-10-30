طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

شهدت محافظة الشرقية فجر اليوم موقفًا إنسانيًا استثنائيًا حين تحولت سيارة إسعاف إلى غرفة ولادة متنقلة لإنقاذ أم وضعت طفلها داخلها قبل وصولها إلى المستشفى.

سيدة تعاني من آلام ولادة مفاجئة بقرية خلوة أبو مسلم

ففي تمام الساعة 4:35 فجرًا، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات إسعاف الشرقية يفيد بوجود سيدة تعاني من آلام ولادة مفاجئة بقرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد، وعلى الفور تم توجيه سيارة الإسعاف رقم (كود 1710) بقيادة المسعف محمد عبد الحميد سيد وفني القيادة السيد حسين إبراهيم للتحرك السريع نحو موقع البلاغ.

تروسيكل يحمل الأم في طريقها الي المستشفي

وعلى الطريق الزراعي المظلم، لاحظ الطاقم “تروسيكلًا” يحمل الأم في طريقها إلى المستشفى، فتوقفا فورًا وتم نقلها إلى داخل سيارة الإسعاف لتبدأ رحلتها نحو الأمان.

طاقم إسعاف الشرقية

لكن الرحلة لم تكتمل كما خُطط لها؛ إذ تسارعت وتيرة الولادة داخل السيارة، فحوّلها الطاقم بمهارة عالية إلى غرفة ولادة كاملة التجهيز.

بخبرة متراكمة وهدوء أعصاب، تولى المسعف “محمد” متابعة الحالة لحظة بلحظة مستخدمًا أدوات الطوارئ المعقمة، فيما قام “السيد” بتأمين السيارة وتهيئة الجو المحيط لتوفير بيئة آمنة للأم ووليدها.

بكاء الطفل معلنًا قدومه إلى الحياة وسط دموع الفرح وابتسامة الأم المنهكة

وفي لحظة امتزج فيها التوتر بالرجاء، انطلق صوت بكاء الطفل معلنًا قدومه إلى الحياة وسط دموع الفرح وابتسامة الأم المنهكة.

أجرى المسعف عملية قطع الحبل السري وتأكد من سلامة الطفل والأم، قبل أن تواصل السيارة طريقها إلى مستشفى أبو حماد المركزي، حيث تم تسليمهما بحالة صحية مستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.