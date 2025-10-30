التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس .

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بـ محمد صبحي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، بينما يقود خط الوسط دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وشيكو بانزا، ويقود الهجوم الفلسطيني عدي الدباغ.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.