التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس  .

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بـ محمد صبحي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، بينما يقود خط الوسط دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وشيكو بانزا، ويقود الهجوم الفلسطيني عدي الدباغ.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

