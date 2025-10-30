الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد 130 ألف طفل في الفاشر بالسودان

الفاشر، فيتو
الفاشر، فيتو

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن قلق بالغ إزاء التقارير والصور الواردة من مدينة الفاشر السودانية، والتي تظهر تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير جراء تصاعد أعمال العنف خلال الأيام الماضية.

أطفال الفاشر في دائرة الخطر

وأكدت منظمة اليونيسف أن نحو 130 ألف طفل في مدينة الفاشر يواجهون خطرًا كبيرًا بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تصاعد العمليات المسلحة أدى إلى حصار آلاف المدنيين بينهم أطفال ونساء داخل مناطق القتال.

وشددت منظمة اليونيسف على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، محذرة من أن استمرار العنف يهدد بتفاقم الكارثة في دارفور ويعرض حياة الأطفال لمخاطر جسيمة تشمل الجوع والمرض والنزوح القسري. 

قوات الدعم السريع قتلت 12 كادرًا طبيًا في مدينة بارا بولاية شمال كردفان

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن قوات الدعم السريع قتلت 12 كادرًا طبيًا في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، واصفة ما حدث بأنه جريمة بشعة تستهدف القطاع الصحي والعاملين في المجال الإنساني. 

وأكدت وزارة الصحة السودانية أن استمرار استهداف الكوادر الطبية والمستشفيات يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية العاملين في المجال الطبي ووقف الاعتداءات المتكررة على المستشفيات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الدعم السريع تدهور الأوضاع الإنسانية أطفال الفاشر

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: "الدعم السريع" استخدمت التجويع كسلاح حرب في الفاشر منذ أكثر من 500 يوم

متورط في مجازر أرعبت المدنيين في السودان، من هو "أبو لولو" سفاح الفاشر؟

مجزرة الفاشر، تصفية جرحى داخل المستشفى السعودي على يد مليشيا الدعم السريع (فيديو)

طوارئ طويلة، نازحو الفاشر يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads