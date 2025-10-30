اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد 130 ألف طفل في الفاشر بالسودان

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن قلق بالغ إزاء التقارير والصور الواردة من مدينة الفاشر السودانية، والتي تظهر تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير جراء تصاعد أعمال العنف خلال الأيام الماضية.

أطفال الفاشر في دائرة الخطر

وأكدت منظمة اليونيسف أن نحو 130 ألف طفل في مدينة الفاشر يواجهون خطرًا كبيرًا بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تصاعد العمليات المسلحة أدى إلى حصار آلاف المدنيين بينهم أطفال ونساء داخل مناطق القتال.

وشددت منظمة اليونيسف على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، محذرة من أن استمرار العنف يهدد بتفاقم الكارثة في دارفور ويعرض حياة الأطفال لمخاطر جسيمة تشمل الجوع والمرض والنزوح القسري.

قوات الدعم السريع قتلت 12 كادرًا طبيًا في مدينة بارا بولاية شمال كردفان

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن قوات الدعم السريع قتلت 12 كادرًا طبيًا في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، واصفة ما حدث بأنه جريمة بشعة تستهدف القطاع الصحي والعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت وزارة الصحة السودانية أن استمرار استهداف الكوادر الطبية والمستشفيات يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية العاملين في المجال الطبي ووقف الاعتداءات المتكررة على المستشفيات.

