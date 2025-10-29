الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مجزرة الفاشر، تصفية جرحى داخل المستشفى السعودي على يد مليشيا الدعم السريع (فيديو)

مجزرة المستشفى السعودي
مجزرة المستشفى السعودي بالفاشر، فيتو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق، وفق روايتهم، تصفية عشرات الجرحى والمصابين داخل المستشفى السعودي بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب سيطرة ميلشيا الدعم السريع على المدينة.


وأظهر المقطع عددًا من الجثث الملقاة على أرضية الأجنحة الطبية، بينما يُسمع صوت إطلاق نار، وسط فوضى ودمار داخل أقسام المستشفى الذي كان يؤوي مصابين مدنيين وعسكريين.

مجزرة المستشفى السعودي بالفاشر، فيتو
مجزرة المستشفى السعودي بالفاشر، فيتو

آخر مستشفى عامل في المدينة

يُعد المستشفى السعودي المنشأة الصحية الأخيرة التي كانت تقدم الخدمات الطبية في الفاشر، بعد أن خرجت معظم المرافق الصحية عن الخدمة بسبب القصف ونقص الإمدادات.
وقال شهود عيان إن العشرات من الجرحى والنازحين لجأوا إلى المستشفى طلبًا للأمان والرعاية الطبية، لكنهم وجدوا أنفسهم في مرمى نيران جديدة بعد دخول قوات مليشيا الدعم السريع إلى المدينة.

اتهامات وتحقيقات دولية

اتهمت منظمات حقوقية ودولية، من بينها منظمة الصحة العالمية وهيومن رايتس ووتش، ميلشيا الدعم السريع بارتكاب «جريمة حرب» من خلال استهداف المستشفى وقتل من بداخله من مرضى وطاقم طبي.
ودعت الأمم المتحدة إلى تحقيق دولي عاجل لتوثيق الانتهاكات، محذّرة من أن ما جرى في الفاشر «يؤشر إلى نمط ممنهج من الهجمات على المرافق الصحية».

ردود فعل وإدانات واسعة ضد مجازر مليشيا الدعم السريع

أدان مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية السعودية الاعتداء على المستشفى الذي يحمل اسم المملكة، ووصفاه بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».
كما طالبت جامعة الدول العربية بوقف فوري للقتال في دارفور والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين داخل المدينة.

 

مأساة إنسانية تتفاقم في إقليم دارفور

يأتي هذا الحادث وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها إقليم دارفور، حيث نزح أكثر من خمسة ملايين شخص منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتحذر المنظمات الإنسانية من أن استهداف المستشفيات يعمّق الانهيار الكامل للنظام الصحي ويهدد حياة الآلاف من المدنيين الجرحى والمصابين.

