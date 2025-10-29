طوارئ طويلة، نازحو الفاشر يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة

شهدت غرفة طوارئ مدينة “طويلة”، بغرب السودان أن المدينة تشهد تدفقا للنازحين القادمين من الفاشر.

وأوضحت غرفة طوارئ طويلة بغرب السودان، أن النازحين الذين وصلوا مدينة طويلة يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة.

كما أشارت غرفة طوارئ طويلة بغرب السودان إلى أن النازحين يعانون من نقص في الغذاء وانتشار لحالات سوء التغذية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد بوحشية الدعم السريع في السودان والاستهداف للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن "استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية" قوات الدعم السريع، وفق تعبيرها.

وفي الوقت ذاته، زعم حسب النبي محمود عضو الهيئة القيادية في تحالف "تأسيس الدعم السريع حدوث "مجازر" في المدينة.

وأوضح أن التحالف شكل لجان تحقيق من أجل التأكد من أي انتهاكات وقعت.

