الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوارديولا يتغزل في عمر مرموش: "لاعب استثنائي بحق"

عمر مرموش
عمر مرموش

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي يقدمه الدولي المصري عمر مرموش مع الفريق، مؤكدًا أنه لاعب استثنائي ويتمتع بقدرات كبيرة داخل الملعب.

 

جوارديولا يتحدث عن مرموش

وقال جوارديولا في تصريحات عقب مباراة الفريق الأخيرة: “عمر مرموش عانى من إصابة طويلة، لكنه عاد بروح قوية. لعب بضع دقائق فقط في المباراة الأخيرة، ومع ذلك كان تأثيره واضحًا في التحركات خلف المرمى وبالقرب من منطقة الجزاء. عمر لاعب استثنائي بحق”.

وأضاف المدرب الإسباني أن مرموش يمتلك ذكاء تكتيكيًا وقدرة على خلق المساحات، مشيرًا إلى أن الفريق ينتظر منه الكثير في المرحلة المقبلة بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيب جوارديولا المصري عمر مرموش منطقة الجزاء مانشستر سيتي مرموش

مواد متعلقة

لامين يامال يرغب في شراء قصر شاكيرا وبيكيه

قبل أمم إفريقيا، المغرب تمنح المصريين تأشيرات مجانية

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

قائمة المتأهلين لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ميسي ضد شيكو بانزا، كم حصلت الأرجنتين لمواجهة أنجولا وديا؟

الأكثر قراءة

كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم على الزلفي بهدف في الشوط الأول

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

ترويجا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

المزيد
الجريدة الرسمية