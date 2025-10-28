جوارديولا يتغزل في عمر مرموش: "لاعب استثنائي بحق"

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي يقدمه الدولي المصري عمر مرموش مع الفريق، مؤكدًا أنه لاعب استثنائي ويتمتع بقدرات كبيرة داخل الملعب.

جوارديولا يتحدث عن مرموش

وقال جوارديولا في تصريحات عقب مباراة الفريق الأخيرة: “عمر مرموش عانى من إصابة طويلة، لكنه عاد بروح قوية. لعب بضع دقائق فقط في المباراة الأخيرة، ومع ذلك كان تأثيره واضحًا في التحركات خلف المرمى وبالقرب من منطقة الجزاء. عمر لاعب استثنائي بحق”.

وأضاف المدرب الإسباني أن مرموش يمتلك ذكاء تكتيكيًا وقدرة على خلق المساحات، مشيرًا إلى أن الفريق ينتظر منه الكثير في المرحلة المقبلة بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

