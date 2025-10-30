محافظ القاهرة: تاريخنا لا مثيل له وقادرون على إبهار العالم (فيديو وصور)

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أهمية أن يتعرف الطلاب على تاريخ بلادهم ويرتبطوا بجذورهم العريقة، ويستشعروا الفخر لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذي مازال قادرًا على إبهار العالم، وليكون لهم محفزًا على استمرار الجهود للحفاظ علي هذا التاريخ، واتخاذه مثلًا لاستمرار العمل على رفع اسم بلادهم عاليًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة طلاب مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بحي غرب القاهرة فعاليات الطابور المدرسى الذى خصصت إذاعته المدرسية اليوم للحديث عن افتتاح المتحف المصرى الكبير.

افتتاح المتحف المصرى الكبير

وكان محافظ القاهرة قد وجه لمديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بمدارس العاصمة، لتعريف الطلاب بالمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه الأول من نوفمبر القادم، وأهميته بالنسبة لمصر من الناحية الثقافية والسياحية حتى يستشعر الطلاب عظمة ما يتم بوطنهم من أعمال تجذب أنظار العالم،وليواكبوا احتفالات الدولة بافتتاح أعظم وأكبر حدث ثقافى فى العالم.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة موسعة لتجميل ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بداية من مطار القاهرة ، مرورًا بـ طريق العروبة وصلاح سالم، والطريق الدائري، وطريق الكورنيش، مع نشر اعلام الدول المشتركة فى حفل الافتتاح على كافة المسارات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أطلقت حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير حيث تم نشر اللوحات التى تعبر عن تاريخ مصر والقاهرة على طول الطريق الدائرى، كما تم إطلاق عدد من الأتوبيسات المكشوفة التي أعدتها محافظة القاهرة لتجوب شوارع العاصمة شارك فيها عدد من شباب وفتيات مراكز الشباب بالقاهرة يرتدون الزى الفرعونى، ويحملون أعلام مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.