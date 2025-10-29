الأربعاء 29 أكتوبر 2025
نابولي يعوض دي بروين من قلب ريال مدريد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي نابولي استفسر عن إمكانية التعاقد مع لاعب ريال مدريد داني سيبايوس في يناير لتعويض غياب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

نابولي يبحث عن تعويض دي بروين

أعلن نابولي بطل الدوري الإيطالي خضوع كيفن دي بروين لجراحة ناجحة في الفخذ اليوم الأربعاء.

وأصيب دي بروين في العضلة الخلفية للفخذ أثناء تنفيذ ركلة جزاء خلال الفوز 3-1 على إنتر ميلان السبت الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي: "كما كان مخططًا، خضع كيفن دي بروين لجراحة اليوم في أنتويرب بعد إصابة من الدرجة الأولى في الفخذ الأيمن".

وفي سياق متصل، قالت سكاي سبورتس الإيطالية إن نابولي استفسر من ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع داني سيبايوس في فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب دي بروين.

