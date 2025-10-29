نابولي يعوض دي بروين من قلب ريال مدريد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي نابولي استفسر عن إمكانية التعاقد مع لاعب ريال مدريد داني سيبايوس في يناير لتعويض غياب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

نابولي يبحث عن تعويض دي بروين

أعلن نابولي بطل الدوري الإيطالي خضوع كيفن دي بروين لجراحة ناجحة في الفخذ اليوم الأربعاء.

وأصيب دي بروين في العضلة الخلفية للفخذ أثناء تنفيذ ركلة جزاء خلال الفوز 3-1 على إنتر ميلان السبت الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي: "كما كان مخططًا، خضع كيفن دي بروين لجراحة اليوم في أنتويرب بعد إصابة من الدرجة الأولى في الفخذ الأيمن".

وفي سياق متصل، قالت سكاي سبورتس الإيطالية إن نابولي استفسر من ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع داني سيبايوس في فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب دي بروين.

