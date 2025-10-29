أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمباراة برايتون في كأس الرابطة

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال تشكيل فريقه لمباراة برايتون على ملعب الإمارات، وذلك في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

تشكيل أرسنال لمباراة برايتون في كأس الرابطة

كيبا

سكيلي — هينكابي — موسكيرا — بن وايت

ميرينو — نورجارد — نوانيري

ايزي — أندريا أنوس — دومان

وبتواجده في التشكيل الأساسي أصبح ماكس دومان أصغر لاعب يبدأ اساسي بتاريخ نادي ارسنال وعمره 15 سنة و302 يوم فقط.

وتقام مباراة آرسنال وبرايتون، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

