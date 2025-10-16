رغم دعوات المقاطعة، "Genie, Make a Wish" يتصدر قائمة نتفليكس الأكثر مشاهدة

تصدرت الدراما الكورية “Genie, Make a Wish” قائمة المسلسلات غير الإنجليزية الأكثر مشاهدة عالميا على نتفليكس، وفقا لما أعلنته المنصة مساء أمس الأربعاء، وذلك على الرغم من الجدل الكبير الذي أثير حول العمل والدعوات المختلفة للمقاطعة بسبب اتهامات بالإساءة للإسلام والبلاد العربية.

فقفز المسلسل الرومانسي الخيالي من مركزه الخامس الأولي ليحتل الصدارة، مسجلا 8 ملايين مشاهدة للأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر.

جدل دراما Genie, Make a Wish

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة موجة غضب عارمة، عقب طرح جميع حلقات مسلسل نتفليكس الكوري الجنوبي الجديد "Genie, Make a Wish".

ويعود سبب الجدل إلى ما تضمن الحلقات الأولى من العمل آيات قرآنية ضمن الحوار، وذلك في سياق يصف شخصية البطل، وهو "جني المصباح السحري" الذي يدعي "إبليس" ويؤدي دوره النجم كيم وو بين.

ودفعت هذه التطورات بالقصة إلى مطالبات واسعة بالمقاطعة ووقف بث الحلقات، حيث اعتبرها الجمهور "إهانة واستهزاءً بالدين الإسلامي والثقافة العربية".

انتقادات سابقة للاسم والحبكة منذ الاعلان التشويقي

لم يكن هذا الجدل وليد لحظة العرض، فقد أثار المسلسل ضجة وانتقادات حادة منذ طرح الفيديو التشويقي له على منصة نتفليكس.

التركيز على استخدام اسم "إبليس" لإحدى الشخصيات الرئيسية أثار غضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من الربط بين مفهوم "الجني" و"إبليس".

ووصف البعض هذا التوظيف بالجهل، مشيرين إلى أن صناع الدراما الكورية يكررون نمطا من "الاستيلاء الثقافي غير المدروس".

مسلسل Genie, Make a Wish

تدور أحداث المسلسل المكون من 12 جزء، والذي عرض لأول مرة في 3 أكتوبر الجاري، حول "جايونج" والتي تلعب دورها باي سوزي، وهي امرأة تعاني من اضطراب في الشخصية المعادية للمجتمع. تتخذ حياتها منعطفا غير متوقع عندما توقظ بالصدفة "جني"، ويؤديه كيم وو بين، كان نائما لألف عام في صحراء دبي. وفي مقابل حريته، يمنحها الجني ثلاث أمنيات.

المسلسل من تأليف الكاتبة الشهيرة كيم إيون سوك، المعروفة بسلسلة من المسلسلات التلفزيونية الناجحة للغاية، بما في ذلك "الحديقة السرية"، و"الورثة"، و"أحفاد الشمس". كما تولى إخراج العمل آهن جيل هو، مخرج مسلسل “The Glory”.

