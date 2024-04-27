السبت 27 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

نتفليكس تضيف فيلم Till Death لمكتبتها السينمائية

Till Death، فيتو
Till Death، فيتو

أعلنت منصة البث الرقمي نتفليكس، عن توافر فيلم ميجان فوكس الشهير Till Death، للمشاهدة عبر منصتها الرقمية، بعد ضمه رسميا لمكتبتها السينمائية.

فيلم Till Death، من إنتاج عام ٢٠٢١، وهو من بطولة الممثلة، ميجان فوكس، وتدور قصته حول امرأة تصحو من نومها، لـ تجد يدها مُقيده بيد زوجها المقتول، وعليها الآن أن تُكافح للبقاء على قيد الحياة في منطقة ثلجيّة نائية.

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محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

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وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من التخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".

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