الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المدعي العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة في واقعة سرقة متحف اللوفر

سرقة متحف اللوفر،
سرقة متحف اللوفر، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن المدعي العام في باريس أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر.  

سرقة متحف اللوفر

ومنذ قليل، أفادت قناة BFMTV بأن السلطات الأمنية في فرنسا نجحت في اعتقال المشتبه به الثالث في سرقة متحف اللوفر.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام فرنسية تفاصيل جديدة حول المشتبه بهما اللذين ألقي القبض عليهما لتورطهما فيما وصف بـ«سرقة القرن» من متحف اللوفر الأسبوع الماضي، وهي العملية التي أثارت ذهولا واسعا في الأوساط الفرنسية والعالمية.

وذكرت التقارير أن الموقوفين، وهما في الثلاثينيات من العمر ومن سكان ضاحية سان دوني شمالي باريس، معروفان لدى الشرطة بسوابق في جرائم السطو.

وتم إلقاء القبض على أحدهما في مطار شارل ديجول أثناء محاولته الفرار إلى الجزائر، فيما أُلقي القبض على الآخر في منزله بينما كان يستعد للسفر إلى مالي.

وأوضحت التحقيقات أن الشرطة كانت تراقب المشتبه بهما منذ أيام، لكنها امتنعت عن توقيفهما في البداية على أمل أن يقوداها إلى شركاء آخرين أو إلى مكان المجوهرات المسروقة.

وجود آثار حمض نووي في سيارة استخدمها الجناة

وبعد أن علمت الأجهزة الأمنية بمحاولة أحدهما مغادرة البلاد جوا، نُفذت عملية التوقيف في المطار، تلتها بساعات عملية مداهمة في سان دوني انتهت باعتقال شريكه.

وبحسب المصادر، فإن الموقوفين فرنسيان، إلا أن أحدهما يحمل أيضا الجنسية الجزائرية، وكان اختيارهما للسفر إلى الجزائر ومالي محاولة للهروب من العدالة، نظرا لعدم وجود اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين تلك الدول وفرنسا.

وقد نُقل المشتبه بهما إلى مركز شرطة شديد الحراسة في باريس، حيث يخضعان لاستجواب مكثف، بعد أن عُثر على نحو 150 عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع في موقع الجريمة، أظهرت تطابقًا مع الموقوفين.

كما كشفت التحقيقات عن وجود آثار حمضهما النووي في سيارة استخدمها الجناة، وعلى خوذة أحدهم.

 الجرائم التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة،

وتُعد عملية سرقة متحف اللوفر من أبرز الجرائم التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة، إذ وقعت حين اقتحم أربعة لصوص ملثمين «معرض أبولو» عبر رافعة، وحطموا صناديق العرض وسرقوا ثماني قطع نادرة من مجوهرات نابليون والإمبراطورة، تقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، قبل أن يفرّوا خلال أقل من أربع دقائق فقط.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا حول ضعف الإجراءات الأمنية في المتحف، إذ أقرت مديرته أمام مجلس الشيوخ الفرنسي بوجود «خلل فادح» في نظام المراقبة، مشيرة إلى أن الشرفة والنافذة اللتين تسلل منهما اللصوص لم تكونا مزودتين بكاميرات.

وقدمت استقالتها على خلفية الحادثة، إلا أن إدارة المتحف رفضت قبولها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة متحف اللوفر باريس متحف اللوفر سرقة القرن مطار شارل ديجول

مواد متعلقة

حرامى تائب يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سرقة متحف اللوفر بباريس

الشرطة الفرنسية تعتقل رجلين بتهمة سرقة مجوهرات متحف اللوفر

إعلام فرنسي: أكثر من مئة محقق يشاركون في قضية سرقة متحف اللوفر

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

لجنة برلمانية تناقش بروتوكولا معدلا بشأن اتفاقية محطة الضبعة النووية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

300 جنيه خسائر، سبائك الذهب الـ 1 جرام تتراجع بالصاغة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads