إصابة 3 طلاب بجروح مختلفة في معركة بالأسلحة البيضاء مع سائق «توك توك»

شهد الشارع المؤدي الى مجمع مدارس الدخيلة الجديدة ومستشفي العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، معركة حامية بين سائق توك توك واصدقائه وعدد من طلاب الصف الأول الثانوي بالمجمع استخدم فيها الأسلحة البيضاء من السائق وأنصاره والحجارة والعصي.

وتسببت المشاجرة في إصابة 3 طلاب بجروح قطعية استلزم بعضها أكثر من 40 غرزة،في معركة بين سائق التوك توك وأصدقائه بالقرب من مجمع مدارس الدخيلة الجديدة بالبوابة 8 بطريق مستشفي العجمي غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة بمشادة بين أحد الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة مجمع الدخيلة وسائق "توك توك" شهير باسم "ننه" بعد أن كاد أن يصدم الطالب بالـ "توك توك"، وتدخل بعض المارة وأولياء الأمور للفصل بينهم.

وفي اليوم التالي نشبت معركة حامية بين سائق الـ "توك توك" الذي استعان بأصدقائه من المنطقة المواجهة للمدرسة وسائقين آخرين وعدد من الطلاب دعمًا لزميلهم، مما أسفر عن إصابة 3 من الطلاب بجروح قطعية في مختلف أنحاء الجسم بعد تعديهم عليهم بأسلحة بيضاء، واحتاج أحد الطلاب إجراء جراحة استلزمت أربعين غرزة في ذراعه والآخرين لغُرَز تخطت العشرين غرزة في مختلف أنحاء الجسد، وفر سائق الـ "توك توك" ومناصريه هاربين.

وحرر أولياء أمور الطلاب محضر رقم 167 أحوال قسم شرطة الدخيلة، أثبتوا فيه ما تم من اعتداء على أولادهم وبلطجة سائقي الـ "توك توك" في تلك المنطقة.

وطالب عدد من أولياء الأمور بضرورة إخلاء مدخل المدرسة من سائقي الـ "توك توك" وسيارات الربع النقل ونقل موقفهم العشوائي لمكان آخر خاصة وأنه أيضًا مدخل لمستشفى العجمي، وما يحدث يعيق دخول سيارات الإسعاف والمرضى، بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وضرورة تكثيف التواجد الأمني بتلك المنطقة.

